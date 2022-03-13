Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar - Son Dakika
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Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar

13.03.2022 12:29
Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar

ÜSKÜDAR Kuzguncuk Sahili'ne gelen 10 kişilik yüzücü grubu, önce kar banyosu yaptı.

ÜSKÜDAR Kuzguncuk Sahili'ne gelen 10 kişilik yüzücü grubu, önce kar banyosu yaptı. Ardından Boğaz'ın bu gibi sularına atladı.

İstanbul'da kar yağışı devam ederken kendilerine 'Kuzguncuk Tosbağaları' adını veren 10 kişilik yüzücü grubu Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde toplandı. Yüzücüler denize girmeden önce karın üzerine yatarak kar banyosu yaptı. Ardından Boğaz'ın buz gibi sularına atladı. Dakikalarca suda kalan grup daha sonra yaktıkları ateşte ısınarak sucuk pişirdi.

"ECZANELERDE BULUNMAYAN TEK İLAÇ"Yüzücülerden Hasan Güzel, "Herkese tavsiye ediyoruz. Yazdan başlayacaklar, hiç bırakmamak şartıyla. Bizim gibi 365 gün devam edecekler. Önce kar banyosu, sonradan da denize girecekler. Eczanelerde bulunmayan tek ilaç." dedi.


- İstanbul
Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar
Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar
Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar
Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar
Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar
Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar
YORUMLAR
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Beyaza bürünen Üsküdar sahili havadan görüntülendi Beyaza bürünen Üsküdar sahili havadan görüntülendi Üsküdar sahili beyaza büründü Üsküdar sahili beyaza büründü

İstanbul, Üsküdar, İlaç, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kar banyosu yapıp Boğaz'a atladılar - Son Dakika


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