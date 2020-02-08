Kar banyosu yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar banyosu yaptı - Son Dakika

Kar banyosu yaptı

16 dakika önce

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, alabalık tesisi işletmecisi Yılmaz Sarı geleneksel hale getirdiği kar banyosunu bu sene de devam ettirdi.

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SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, alabalık tesisi işletmecisi Yılmaz Sarı geleneksel hale getirdiği kar banyosunu bu sene de devam ettirdi. Yılmaz Sarı bir yakını ile birlikte yar çıplak halde kendilerini karların üzerine attı.

Pamukova'nın Kemaliye Mahallesi'nde 16 yıldır alabalık tesisi işleten Yılmaz Sarı, kar yağışının keyfini yarı çıplak halde kar üstünde yuvarlanarak çıkardı. Her yıl kar yağdığında kendini karların üzerine atan Yılmaz Sarı'ya bir yakını da eşlik etti. Yılmaz Sarı karla kaplı ağaçların altına geçerek, dalları sallayıp üzerine karların gelmesini sağladı.Soğuk havaya aldırmadan kara yatıp üzerini örten Yılmaz Sarı, "Her yıl kar yağdığında üstümü çıkarıp, karlar üzerinde yuvarlanıyorum. Benim için hem bir etkinlik, hem de alışkanlık haline geldi. Kar, vücudumun direncini artıyor. Kendimi yenilenmiş gibi hissediyorum ve kar banyosu yapınca tüm gün enerji dolu gibi hissediyorum. Bunu sağlığına önem veren herkes yapmalı. Yaptığım şeyin vücut için oldukça sağlıklı olduğunu düşünüyorum" dedi.


Yılmaz Sarı, Kemaliye, Pamukova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:27 Kaynak: DHA
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