Kar bastırdı! 52 şehirde yüz yüze eğitime ara verildi! İşte o merkezler - Son Dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ülke genelinde birçok il ve bazı ilçelerde 19 Ocak Çarşamba günü yüz yüze eğitime eğitime ara verildi. İşte kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçelerin tam listesi...

Karabük: Karabük merkez ve ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 19 Ocak Çarşamba günü ara verildi. Valilik, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağını duyurdu.

Erzincan: Erzincan'da kar yağışının ardından valilik, il genelinde tüm okullarda eğitime 1 günlüğüne ara verildiğini açıkladı. Engelli ve hamile olan kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Artvin: Artvin'in merkezi ile Ardanuç, Borçka, Murgul ve Şavşat ilçelerinde eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelerinde ise taşıma yoluyla okullara gelen öğrenciler bugün izinli sayılacak.

Zonguldak: Zonguldak'ın Devrek Kaymakamı Ümit Altay, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Altay, ilçe merkezinde ve Çaydeğirmeni'nde yarın eğitim öğretimin devam edeceğini duyurdu.

Samsun: Samsun'un Ladik ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Bursa: Bursa'nın Büyükorhan, Keles, Yenişehir ve Harmancık ilçelerinde kar nedeniyle 19 Ocak çarşamba günü okullar tatil edildi.

Muş: Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 19 Ocak çarşamba günü için bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Sinop: Sinop'un merkez ilçesi ile Ayancık, Türkeli ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim verilen, Erfelek ilçesinde ise tüm okullarda 19 Ocak Çarşamba eğitim öğretime ara verildi.

Hatay: Hatay genelinde sağanak ve kar nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Düzce: Düzce'de kar yağışı sebebiyle kent genelinde eğitime 19 Ocak çarşamba günü ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, halk eğitim kurslarına da bir gün ara verildiği kaydedildi.

Denizli: Denizli'nin 11 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çameli, Babadağ, Kale ilçelerinde taşımalı eğitime, Buldan, Bekilli, Çal, Baklan, Honaz, Bozkurt, Çardak, ve Çivril ilçelerinde ise yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

Mersin: Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Yeğenli, Uzuncaburç ve Ovacık mahallelerindeki ilkokul ve ortaokullarda eğitime bugün ve 20 Ocak'ta 2 gün ara verildi. Gülnar İlçesinde de Büyükeceli İlkokul ve Ortaokulu dışındaki tüm okullarda bugün uzaktan eğitim verilmesine karar verildi.

Konya: Konya'nın 25 ilçesinde tamamen, 3 ilçesinde de çok sayıda kırsal mahallede kar nedeniyle eğitime ara verildi. Okulların tatil edildiği ilçeler şunlar: Ahırlı, Altınekin, Akören, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak.

Öte yandan, Meram, Selçuklu ve Karatay ilçelerine bağlı çok sayıda mahallede de eğitime 19 Ocak 2021 Çarşamba 1 gün ara verildiği bildirildi.

Bitlis: Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Bitlis merkezde bulunan resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 19 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.

Erzurum: Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçelerden Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de okullar bir gün tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personeli ise 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacak.

Osmaniye: Osmaniye'nin Düziçi ve Kadirli ilçelerinde bazı köy ve mahallelerde eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildi. Düziçi'nde, Yeşilyurt, Çatak, Yenifarsak köyü ile ilçeye bağlı Yeşilbayır ve Kurtbey mahallelerinde, Kadirli ilçesinde de Yoğunoluk, Koçlu, Kayasuyu, Yenigün ve İlbistanlı köylerindeki ilkokul ile ortaokullarda yüz yüze eğitime ara verildi. İki ilçede de taşımalı eğitim yapılmayacak.

Kayseri: Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu'da 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini belirtti. Hamile ve engelli çalışanlar izinli sayılırken, kaymakamlıklar da Kaseri'nin tüm ilçelerinde okulları tatil etti.

Giresun: Giresun'da kar yağışı nedeniyle 7 ilçedeki tüm okullarda, 9 ilçede ise köy okullarında eğitime bir gün ara verildi. Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce ve Şebinkarahisar ilçelerinde eğitime bir gün ara verilirken, merkez ilçe, Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki köy okulları da tatil edildi.

Sakarya:Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime 19 Ocak Çarşamba günü ara verilecek.

Ordu: Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizdeki okulların tamamında, Gülyalı, Perşembe, Ünye ilçelerimizde taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, Altınordu ilçesinde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için ve Gökömer, Cumhuriyet, Gerce ve Yağızlı mahallelerindeki okullarda, Fatsa'da ise ilçe merkezi dışında kalan ve taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için okullar bir gün tatil edildi.

Çankırı: Çankırı'da yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerin, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okulların 19 Ocak çarşamba günü tatil edildiği belirtildi.

Yozgat: Yozgat Valiliği, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Rize: Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Çeber, hamile ve engelli çalışanların da idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Adana: Adana'nın Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacak.

Şanlıurfa: Şanlıurfa Valiliği kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.

Afyonkarahisar: Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle il genelinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bir gün izinli sayılacak.

Diyarbakır: Diyarbakır'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildi. Vali Münir Karaloğlu, "İyi tatiller çocuklar." ifadelerini kullandı.

Gümüşhane: İl genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve dontüm okul ve eğitim merkezleri bir gün tatil edilirken, kamuda çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Tokat: Tokat'ın Yeşilyurt, Almus, Başçiftlik, Niksar ve Reşadiye ilçelerde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Nevşehir: Nevşehir genelindeki tüm okullarda kar nedeniyle okullar 19 Ocak Çarşamba günü tatil edildi. Valilik, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağını duyurdu.

Bolu: Bolu'da, kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü için eğitime ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

Malatya: Malatya Valisi Aydın Baruş, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 19 Ocak Çarşamba günü için eğitime ara verildiğini belirterek, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri 19 Ocak 2022 Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" dedi.

Elazığ: Valilik kar yağışı nedeniyle eğitime 19 Ocak Çarşamba günü için ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kütahya: Kütahya'da kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Kamuda görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri 1 gün idari izinli sayılacak.

Bingöl: Bingöl Valiliği, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile il merkezi ve ilçelerde eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde Çarşamba günü eğitim öğretime bir günlüğüne ara verildiğini duyurdu.

Burdur: Burdur'da 19 Ocak Çarşamba günü için beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Rehabilitasyon merkezleri ile yaygın eğitim kursları ve tüm özel kurslarda da yüz yüze eğitimlere bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan alınan karar kapsamında, kent merkezi ve ilçelerde görevli tüm engelli, hamile ve on yaş altı çocuğu olan (anne veya babadan biri) kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.

Adıyaman: Adıyaman genelinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 2 (iki) gün ara verildi.

Bilecik: Bilecik'te, kar nedeniyle bugün öğleden sonra ve 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.

Uşak: Uşak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hameli personel de1 gün idari izinli sayılacak.

Niğde: Niğde'de 19 Ocak Çarşamba günü okullar, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi. Kamuda görev yapan hamile ve engelli çalışanların ise idari izinli sayılacak.

Aksaray: Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.

Karaman: Karaman'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi, Ayrancı, Kazımkarabekir, Başyayla ve Ermenek ilçelerinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.

Tunceli: Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Kilis: Kar yağışı nedeniyle Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 19 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Bayburt: Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de 19 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Gaziantep: Gaziantep'te, kar nedeniyle eğitim- öğretime 19 Ocak Çarşamba günü da ara verildi.

Sivas: Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Kastamonu: Kastamonu'nun 19 ilçesinin 17'sinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Devrekani, Doğanyurt, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay, Küre, Cide ve Daday ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 19 Ocak'ta ara verildiği belirtildi.