Kar bekliyorduk ama yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak - Son Dakika

Yaklaşık bir haftadır soğuk ve karlı havanın etkisi altında olan ülkemizde, pek çok ilde kar yağışı görüldü. Tahminlere göre kar yağışı bugünle birlikte yurdu terk ederken hava sıcaklıkları hissedilir derecede yükselişe geçecek. İstanbul'da dün 3 dereceye kadar düşen sıcaklıkların pazar günü 14 dereceyi aşması bekleniyor.

DOĞU'DA KAR VE YAĞMUR GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE BUGÜNKÜ HAVA DURUMU