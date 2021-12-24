Üye Girişi
Kar bekliyorduk ama yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak - Son Dakika

Kar bekliyorduk ama yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak

24.12.2021 11:04
Kar bekliyorduk ama yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak

İstanbul'un yüksek kesimlerinde son bir haftadır görülen kar yağışı, yerini sıcak havaya bırakıyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre; yarından itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak. Sıcaklığın pazar günü 14 dereceyi aşması bekleniyor.

Yaklaşık bir haftadır soğuk ve karlı havanın etkisi altında olan ülkemizde, pek çok ilde kar yağışı görüldü. Tahminlere göre kar yağışı bugünle birlikte yurdu terk ederken hava sıcaklıkları hissedilir derecede yükselişe geçecek. İstanbul'da dün 3 dereceye kadar düşen sıcaklıkların pazar günü 14 dereceyi aşması bekleniyor.

DOĞU'DA KAR VE YAĞMUR GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize, Batman, Siirt, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

  • İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve az bulutlu
  • ANKARA °C, 2°C Parçalı ve az bulutlu
  • İZMİR °C, 12°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
  • ANTALYA °C, 15°C Az bulutlu
  • ZONGULDAK °C, 6°C Parçalı bulutlu
  • TRABZON °C, 5°C Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı
  • ERZURUM °C, -7°C Parçalı bulutlu
  • DİYARBAKIR °C, 4° C Parçalı ve az bulutlu
YORUMLAR
500

İstanbul, Pazar, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar bekliyorduk ama yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak - Son Dakika


Eşini kaybetmişti! Özgü Namal'dan yeni karar Eşini kaybetmişti! Özgü Namal'dan yeni karar         
10:59
Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı Diş ağrısı sanıp 6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı         
10:23
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı         
18:16
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09

Son Dakika Haberleri
10:58 Eşini kaybetmişti! Özgü Namal'dan yeni karar
10:49 Yıllar önce üzerine beton dökülen kuyudan petrol fışkırdı
10:45 Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı
10:41 Dün son 1 ayın en düşük seviyesini görmüştü! Yeniden yükselişe geçen dolar 11,80'den işlem görüyor
10:39 Yakılarak öldürülen Suriyelilerin aileleri adalet istiyor
10:35 Son dakika: Merkez Bankası 3 Aralık'ta piyasaya yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattı
10:28 "Tayyip Bey topa gelişine vuruyor, kurmayları da kaleyi vurduğu istikamete taşıyor"
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası piyasaya ikinci müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
10:19 Apple Türkiye'den dolar indirimi! iPhone 13'ün fiyatı yüzde 25 düştü, işte yeni fiyatlar
10:18 Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 11:11:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kar bekliyorduk ama yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement