Kar bereketi Denizli Kayak Merkezi'ne yaradı - Son Dakika
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Kar bereketi Denizli Kayak Merkezi'ne yaradı

23.02.2022 11:05
Kar bereketi Denizli Kayak Merkezi'ne yaradı

Denizli Kayak Merkezi'nde son haftalarda etkili olan kar yağışı, tesiste hareketli bir kayak sezonunun geçirilmesine imkan sağlıyor.

Denizli Kayak Merkezi'nde son haftalarda etkili olan kar yağışı, tesiste hareketli bir kayak sezonunun geçirilmesine imkan sağlıyor.

"Süper Vali" olarak anılan ve trafik kazasında yaşamını yitiren merhum Denizli Valisi Recep Yazıcıoğlu tarafından 2003'te başlatılan çalışmalar kapsamında 2016'da Büyükşehir Belediyesince hizmete açılan tesiste, bu yıl "kar bereketi" yaşanıyor.

Son yağışların ardından yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'ın zirvesinde yer alan merkezde, kar kalınlığı ortalama 155 santimetre olarak kayda geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Denizli Kayak Merkezi, bir süredir "en yüksek kar kalınlığına sahip kayak merkezleri" sıralamasında ilk 5 arasında bulunuyor.

"Sezonu 300 binin üzerinde ziyaretçiyle kapatırız"

Kayak merkezinin müdürü Ömer Teke, AA muhabirine, bu yıl yoğun taleple karşılaştıklarını söyledi.

Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla'daki kayakseverlerin merkezi tercih ettiğini belirten Teke, "Açık olduğumuz süre boyunca normalin gerçekten üzerinde ziyaretçi akınına uğradık. Tesisimiz, her yıl daha fazla insana hitap ediyor ve tanınıyor." dedi.

Bu yıl her açıdan iyi bir sezon geçirdiklerini aktaran Teke, "Daha sezonun ortasındayız. Normalde 15 Mart gibi sezon kapanıyordu. Bu sene ciddi kar yağışından dolayı sezon muhtemelen bir ay daha uzayacak." diye konuştu.

Teke, bu sezon tesisin tarihindeki en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşılmasının beklendiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Ara tatil döneminde 150 bin ziyaretçiyi çok rahat şekilde yakaladık, hatta geçtik diyebilirim. Sezonu 300 binin üzerinde ziyaretçiyle kapatırız. Güneşli gün sayımız oldukça fazla. Gelenler keyif alarak kayak yapıyorlar, kar kalitesinin çok güzel olduğunu söylüyorlar."

Kayak eğitmeni Bora Atalay da bölgede güneşli gün sayısının diğer yerlere göre daha iyi olduğuna işaret ederek, "Merkezin etrafı kapalı olduğu için az rüzgar alıyor. Bu da kar kalitesini korumasını sağlıyor. İyi pistlerde kayıyoruz. Mart sonundan önce sezonun kapanması çok zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.

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Recep Yazıcıoğlu, Kayak Merkezi, Denizli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar bereketi Denizli Kayak Merkezi'ne yaradı - Son Dakika


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