Kar birikintisi nedeniyle ahırın çatısı çöktü: 2 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar birikintisi nedeniyle ahırın çatısı çöktü: 2 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Kar birikintisi nedeniyle ahırın çatısı çöktü: 2 büyükbaş hayvan telef oldu

1 saat önce

SİVAS'ta kar yağışı sonrası ağırlığa dayanamayan ahırın çatısı çöktü.

Kar birikintisi nedeniyle ahırın çatısı çöktü: 2 büyükbaş hayvan telef oldu, System.String[]

SİVAS'ta kar yağışı sonrası ağırlığa dayanamayan ahırın çatısı çöktü. Ahırdaki 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Danişmentgazi Mahallesinde bulunan bir ahırda meydana geldi. S.Y.'ye ait ahırın çatısı kar yağışı sonucu kar kütlesi birikmesi nedeniyle çöktü. Çökme sonrası ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda, ahırdaki 10 büyükbaş hayvandan 2'si telef olurken 8 hayvan ise ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 8 hayvan başka ahıra konuldu. Ahırı boşaltan ekipler yeniden çökme tehlikesi yaşanma ihtimali nedeniyle aileyi uyardı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

60 liralık antifrizden kaçan sürücüler, 7 bin liralık masraftan kaçamadı
Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan teröristler obüs atışlarıyla vuruldu Koronavirüs, Çin dışında 24 ülkeye ve Çin ile ihtilaflı Tayvan Adası'na yayıldı! HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 05:25:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar birikintisi nedeniyle ahırın çatısı çöktü: 2 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]