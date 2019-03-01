Kar Bisikleti Yaptık + Şişme Bot, Deniz Yatağı ile Kaydık
42 dakika önce
Bu videoda Kartepe'deyiz.
Bu videoda Kartepe'deyiz. Hem kendi yaptığımız kar bisikleti hem de çeşitli kaydıraklarla karda kayıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:40 Kaynak: Youtube
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