Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı - Son Dakika
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Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı

10.03.2022 09:08
Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı

İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü.

Meteoroloji, AFAD, AKOM ve valilikler soğuk ve kar yağışlı havanın başta İstanbul olmak üzere, 37 ilde etkili olacağını belirterek, teyakkuz durumuna geçirildiğini bildirdi. Bugünden etkili olacak kar yağışına ilişkin vatandaşlara "Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yapıldı.

Öte yandan, İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.

Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü.

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İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte tam liste Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte tam liste

İstanbul Boğazı, Kar Yağışı, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı - Son Dakika
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