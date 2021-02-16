Kar bu kez büyükleri sevindirdi - Son Dakika

Kar bu kez büyükleri sevindirdi
16.02.2021 13:58
Balıkesir merkezini etkisi altına alan kar yağışı bu kez büyükleri de sevindirdi.
Balıkesir merkezini etkisi altına alan kar yağışı bu kez büyükleri de sevindirdi. Her kar yağışında sokaklarda kartopu oynayan küçüklerin yerini bu kez büyükler aldı. Şehir merkezinde hemen her sokakta kar topu savaşı yapılırken, kardan adamların sayısı da yüzleri buldu.
Hemen her sokakta kendiliğinden başlayan kartopu savaşları büyüklerin eğlencesi oldu. Yoğun kar yağışı sırasında dükkanlarından çıkan esnaf ve çalışanlar kartopu savaşına tutuştu. Oldukça eğlenceli zaman geçiren büyüklerin şehir merkezinde yaptığı çeşitli kardan adamlar da görenlerin ilgisini çekti. - BALIKESİR
Son Dakika Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarılacağını müjdeleyecekti ama olmadı Balıkesir-Bursa karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı! Araç kuyruğu 25 kilometreyi buldu Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in mutasyonlı virüse yakalandığı ortaya çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Günlerdir süren kar yağışı yarın akşam İstanbul'u terk edecek Eşinin kayıp başvurusu yaptığı operatör kafası ezilmiş halde ölü bulundu Günah içinde yaşadığını düşünen kadın, üç çocuğunu çırılçıplak soyup ormana attı Dikkat! Bakanlık güvensiz olduğu tespit edilen maske marka ve modellerini tek tek açıkladı