Son Dakika Haberleri: Kar Çok Yağınca "Kardan Kafe" Yaptılar

Kar Çok Yağınca "Kardan Kafe" Yaptılar

32 dakika önce

Kar çok yağınca "Kardan kafe" yaptılar Bingöl'ün Solhan ilçesinde uzun yıllar sonra bu kadar çok kar yağmasını fırsat bilip, eğlenenler de olduBİNGÖL - Bingöl'de aşırı kar yağışının ardında eğlence arayan vatandaşlar kardan kafe yapıp içinde çay içti.

Kar çok yağınca "Kardan kafe" yaptılar
Bingöl'ün Solhan ilçesinde uzun yıllar sonra bu kadar çok kar yağmasını fırsat bilip, eğlenenler de oldu

BİNGÖL - Bingöl'de aşırı kar yağışının ardında eğlence arayan vatandaşlar kardan kafe yapıp içinde çay içti.
Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkili oldu. Uzun yıllar sonra yoğun kar yağışı alan Solhan ilçesinde de bunu eğlenceye çevirenler oldu. İlçede, bir esnaf, arkadaşlarıyla birlikte bir işletmenin bahçesinde biriken karları bir araya getirip içini oyarak kafe görüntüsü verdi. Daha sonra kardan kafenin içine masa, tabure, yerleştirip süs mumları yakan Bitmez, o mekanda müşterilerine çay ikramında bulundu.
Kardan kafenin bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini belirten esnaf Çetin Bitmez, "Burada sosyal alan oluşturmaya çalışıyoruz. Yoğun kar yağışının dezavantajını avantaja çevirdik. Buradaki gençlerle yaklaşık 6-8 saat boyunca topladığımız karları bir araya getirdik. İlk önce kardan adam yaptık sonra neden kardan kafe yapmıyoruz diyerek karları topladık. Sonra içini oyarak kafe ortamına dönüştürdük. Bunu sosyal alanlara yönelik görsel amaçlı yaptık. Böylece insanlara eskimolarda gördükleri evleri Bingöl'de nasıl yapılabileceğini göstermiş olduk"dedi.
Kardan kafe yapanlardan Osman Özdemir ise;" 2016'dan bu yana Solhan'da pek kar görmüyorduk. Bu sene kar iyi bir şekilde yağdı. Bizde kafemizin bahçesinde müşterilerimiz için daha güzel vakit geçirmeleri için böyle güzel bir yer yaptık. İyide rağbet gördü. Gelen müşterilerimize kahve ve çay ikramımızı burada yapıp uğurluyoruz"ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:11 Kaynak: İHA

Bingöl, Solhan, Kar, Yerel
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