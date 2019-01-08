Son Dakika Haberleri: Kar Dağcıları Durduramadı, Kazdağları'nın İkinci Büyük Zirvesine Tırmandılar

Kar Dağcıları Durduramadı, Kazdağları'nın İkinci Büyük Zirvesine Tırmandılar

2 saat önce

Kar dağcıları durduramadı, Kazdağları'nın ikinci büyük zirvesine tırmandılarBALIKESİR - Kazdağları'nda yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı sebebiyle bir çok olumsuzluk yaşanırken, Keşif Yolcuları, bin 200 metre yükseklikteki Eybek zirvesine 70 santim kara rağmen 10 saatte ulaştı.

Kar dağcıları durduramadı, Kazdağları'nın ikinci büyük zirvesine tırmandılar

BALIKESİR - Kazdağları'nda yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışı sebebiyle bir çok olumsuzluk yaşanırken, Keşif Yolcuları, bin 200 metre yükseklikteki Eybek zirvesine 70 santim kara rağmen 10 saatte ulaştı.
Bölgede yüksek ve zorlu tırmanışları ile tanınan Keşif Yolcuları Grubu, bu sefer 70 santimetre kara rağmen bin 200 metre yükseklikteki Kazdağları'nın ikinci yüksek zirvesi olan Eybek Sirvi zirvesine tırmandılar. Biri kadın 5 dağcı yaklaşık 10 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştı. Dağcılar Mustafa Şivka, Buket Şivka, Rıfat Yeniay, Ömer Aydemir ve Yıldırım Alap, aşırı sis altında zirve yolculuklarını aşırı soğuk ve kar yağışına rağmen başarıyla tamamladı. Zaman zaman dik ve tehlikeli yamaçlardan kayarak düşen dağcılar zor anlar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:44 Kaynak: İHA

Kar, Kazdağları, Genel
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