Kar, Darende'de hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar, Darende'de hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kar, Darende'de hayatı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Kar, Malatya'nın Darende ilçesinde de etkili olup, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar, Darende'de hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Kar, Malatya'nın Darende ilçesinde de etkili olup, hayatı olumsuz etkiledi.


Darende ilçesi Balaban Mahallesi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye kadar yükseldi. Ökderen mezrasında 20 santimetreyi bulan kar nedeniyle vatandaşlar, kendi imkanları ile sokaktaki karı traktör ile temizlediler. Vatandaşlar traktörün arkasına taktıkları kazıcı ile yolları açtı. Kar sevinci yaşayan Halil Açıkbaş, "Kar bereketli olur inşallah. Çiftçilerimizin yüzünün güldüğü güzel bir yıl olması dileğiyle" diye konuştu.


İlçede bugün oynanması gereken Darendespor amatör maçı ise hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. - MALATYA

Balaban, Malatya, Darende, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 02:55 Kaynak: İHA
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