Son Dakika Haberleri: Kar Düşmesi Sonucu Kafenin Teras Katı Çöktü: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kar Düşmesi Sonucu Kafenin Teras Katı Çöktü: 1 Ölü, 7 Yaralı

31 dakika önce

Bitlis'te bir kafenin teras katının üzerine, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.

Kar Düşmesi Sonucu Kafenin Teras Katı Çöktü: 1 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
Bitlis'te bir kafenin teras katının üzerine, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.

Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki bir kafenin teras katı, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu çöktü.

Bu sırada terasta oturan müşterilerden Tayfun Sulak olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.

Olay yerine giden AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri, kar kütleleri ve çöken çatının altında kalan yaralıları çıkardı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Bitlis ve Tatvan'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay, hastanedeki yaralıları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Vali Çağatay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis'te kar yoğunluğundan dolayı bir kaza meydana geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İl merkezinde Sina Kafe'nin dış kısmına doğru açılmış ve sonradan oluşturulmuş bir yapının çatısı, 5'inci kattan düşen karın ağırlığına dayanamayarak çökmüş. Orada olan müşterilerden 22 yaşındaki bir vatandaşımız hayatını kaybetti, diğerlerinin sağlık durumları iyi. 7 yaralımız vardı. Bunları ziyaret ediyoruz."

Bu yıl çok zor bir kış geçirdiklerine dikkati çeken Çağatay, "Ekiplerimiz müdahale ediyor ancak böyle kazalar da yaşanıyor. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Yaralılardan 3'ü bölgede askerlik yapan çocuklarımız, onların da diğer vatandaşlarımız gibi sağlık durumları iyi. Hepsi bugün taburcu olacak vaziyette." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:54 Kaynak: AA

Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu

Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 16:25:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kar Düşmesi Sonucu Kafenin Teras Katı Çöktü: 1 Ölü, 7 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]