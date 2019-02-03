Son Dakika Haberleri: Kar düşmesi sonucu kafenin teras katı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı

Kar düşmesi sonucu kafenin teras katı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı

7 dakika önce

Bitlis'te bir kafenin teras katının üzerine, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu bir kişi öldü, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.

Kar düşmesi sonucu kafenin teras katı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı, System.String[]
Bitlis'te bir kafenin teras katının üzerine, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu bir kişi öldü, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:00 

Ekonomi
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