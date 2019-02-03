Kar düşmesi sonucu kafenin teras katı çöktü: 1 ölü, 7 yaralı
7 dakika önce
Bitlis'te bir kafenin teras katının üzerine, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu bir kişi öldü, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.
Bitlis'te bir kafenin teras katının üzerine, bitişiğindeki 5 katlı binanın çatısında biriken karların düşmesi sonucu bir kişi öldü, 3'ü asker 7 kişi yaralandı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 04:00
Sağlık Personeli, Cami Tuvaletinde Altın Vuruş Yaptı
Survivor'ın İlk Bölümünde Kazanan Türkiye Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu
Son Dakika! Çatıdan Düşen Kar, Kafeyi Çökertti: 1 Ölü, 7 Yaralı