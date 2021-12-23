Üye Girişi
'KAR, EKİLİ TARIM ARAZİSİNİ YORGAN GİBİ KAPLAYARAK SOĞUKTAN KORUYOR' - Son Dakika

'KAR, EKİLİ TARIM ARAZİSİNİ YORGAN GİBİ KAPLAYARAK SOĞUKTAN KORUYOR'

23.12.2021 10:30
'KAR, EKİLİ TARIM ARAZİSİNİ YORGAN GİBİ KAPLAYARAK SOĞUKTAN KORUYOR'

TOKAT Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cengiz Dertli, kar yağışının tarım arazileri için önemli olduğunu belirterek, Kar yağışı sayesinde sıcaklık biraz düştüğü için soğuğun bitkiler üzerindeki zararları ortadan kalkmış oluyor.

TOKAT Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cengiz Dertli, kar yağışının tarım arazileri için önemli olduğunu belirterek, Kar yağışı sayesinde sıcaklık biraz düştüğü için soğuğun bitkiler üzerindeki zararları ortadan kalkmış oluyor. Kar, tarım arazisini yorgan gibi kaplayarak ekili bitkileri soğuktan koruyor dedi.

360 bin hektar tarım arazisiyle yüz ölçümüne göre toplam tarım alanı bakımından ilk 20 il içinde bulunan Tokat'ta, 10 bin 300 hektar alanda şeker pancarı üretimi, 20 bin hektara yakın alanda ise domates ekimi ile sebze ve meyve üretimi yapılıyor. Ülke pazarında önemli yere sahip Tokat'ta uzun zamandır beklenen kar yağışıyla tarım arazileri de beyaza büründü. Kar yağışı, üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Tokat Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cengiz Dertli, kar yağışının tarım arazileri için önemine dikkat çekerek, Su, bütün canlılar için hayati bir öneme sahip. Bitkiler de bunların içinde. Bitkilerin ihtiyacı olan su yağışlar sayesinde sağlanır ya da sulama şeklinde ama kar çok önemli burada çünkü yağmurla oluşan sular yüzey akışıyla kaybolabiliyor ama kar yağışı yavaş yavaş sızmak suretiyle yer altına indiği için daha önemli. İhtiyacı olan zamanlarda bitkilere verilebiliyor. O yüzden kar yağışı çok önemli. Aynı zamanda kar yağışı sayesinde kalsiyum, magnezyum ve demir gibi elementler çözülmesiyle toprağın ihtiyacı olan element karşılanmış oluyor. Bunun yanında karın yapısında bulunan amonyak toprakta bulunan azot bakterileri tarafından çözülerek azot haline getiriliyor ve bitkinin azot ihtiyacı karşılanmış oluyor. Kar yağışı sayesinde sıcaklık biraz düştüğü için soğuğun bitkiler üzerindeki zararları ortadan kalkmış oluyor. Kar, tarım arazisini yorgan gibi kaplayarak ekili bitkileri soğuktan koruyor. Ayrıca toprakta bulunan tarla fareleri ve bunun gibi zararlı haşeratlar galerilerin suyla dolması yoluyla yok oluyor. Bitkilere verdikleri zararlar da ortadan kalkıyor diye konuştu.

'KAR, EKİLİ TARIM ARAZİSİNİ YORGAN GİBİ KAPLAYARAK SOĞUKTAN KORUYOR'
'KAR, EKİLİ TARIM ARAZİSİNİ YORGAN GİBİ KAPLAYARAK SOĞUKTAN KORUYOR'
'KAR, EKİLİ TARIM ARAZİSİNİ YORGAN GİBİ KAPLAYARAK SOĞUKTAN KORUYOR'
'KAR, EKİLİ TARIM ARAZİSİNİ YORGAN GİBİ KAPLAYARAK SOĞUKTAN KORUYOR'
'KAR, EKİLİ TARIM ARAZİSİNİ YORGAN GİBİ KAPLAYARAK SOĞUKTAN KORUYOR'

Ziraat Mühendisleri Odası, Tokat, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'KAR, EKİLİ TARIM ARAZİSİNİ YORGAN GİBİ KAPLAYARAK SOĞUKTAN KORUYOR' - Son Dakika


YORUMLAR
500
Taksici görünümlü eşkıya! 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı Taksici görünümlü eşkıya! 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:34
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi         
18:57
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07

Son Dakika Haberleri
10:25 Bir hamle de Merkez Bankası'ndan!
10:24 "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti
10:20 Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak
10:14 Son Dakika: Bestekar ve yorumcu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, 95 yaşında yaşamını yitirdi
10:14 Erkekler dikkat! Koronavirüs sperm sayısı ve kalitesini düşürüyor
10:11 Yurt dışından getirilen telefonlar için bandrol ücreti belirlendi
09:58 Financial Times'tan analiz: Türkler Erdoğan'ın planına temkinli yaklaşıyor
09:49 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini açıkladı
09:43 İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı
09:33 İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 10:47:18. #1.12#
SON DAKİKA: 'KAR, EKİLİ TARIM ARAZİSİNİ YORGAN GİBİ KAPLAYARAK SOĞUKTAN KORUYOR' - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement