Son Dakika Haberleri: Kar En Çok Çocukları Sevindirdi

Kar En Çok Çocukları Sevindirdi

1 saat önce

Kar en çok çocukları sevindirdiBALIKESİR - Dursunbey'de etkili olan ve yer yer 15-20 santimetrelerle yükselen kar yağışı sonrası çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Kar en çok çocukları sevindirdi

BALIKESİR - Dursunbey'de etkili olan ve yer yer 15-20 santimetrelerle yükselen kar yağışı sonrası çocuklar büyük mutluluk yaşadı.
Dursunbey'de sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve gün boyu yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Okullarında ve parklarda arkadaşları ile kar topu oynayan çocuklar, karın tadını doyasıya yaşadı.
Öte yandan yoğun kar yağışı sonrası okulların tatil olup olmayacağı hıfzıssıhha kurulunun saat 17.00'da yapacağı toplantının ardından belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:37 Kaynak: İHA

Dursunbey, Kar, Yerel
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