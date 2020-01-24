Kar en çok çocukları sevindirdi - Son Dakika
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Kar en çok çocukları sevindirdi

18 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı şehri etkisi altına alırken, karın yağması ve okulların tatil olması nedeniyle bu duruma en çok çocuklar sevindi.

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı şehri etkisi altına alırken, karın yağması ve okulların tatil olması nedeniyle bu duruma en çok çocuklar sevindi. Yağışın sömestir tatilinde yağması nedeniyle küçük çocuklar sokakların ve caddelerin karla kaplanmasını fırsat bilerek, bol bol eğlenme fırsatı buldular.


İlçede sabahtan bu yana aralıklarla kar yağışı etkili olurken, kar yağışı nedeniyle kentin yüksek yerleri beyaza büründü.


Kent merkezindeki kavşaklarda görev alan trafik polisleri ve zabıta ekipleri, olası kazalara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kentte uzun bir aradan sonra kar yağması özellikle çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. Tatili fırsat bilen çocuklar arkadaşlarıyla kardan adam yaptı, kar topu oynadı, poşet ve leğen üzerinde kayarak, eğlenceli vakit geçirdiler.


Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yol ve elektriği olmayan bir mahalle olmadığını söyledi. - ORDU

Fatsa, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:54 Kaynak: İHA
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