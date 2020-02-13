Son Dakika › Güncel › Kar en fazla çocukları sevindirdi, sürücüleri üzdü - Son Dakika
Kar en fazla çocukları sevindirdi, sürücüleri üzdü
6 saat önce
Malatya'da etkili olan kar en fazla çocukları sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
Malatya'da etkili olan kar en fazla çocukları sevindirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.
Malatya'da geceden beri devam eden kar yağışı nedeniyle okullar tatil olunca, çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkardı. Merkezde yaklaşık 50 santimetreyi bulan kar nedeniyle sürücüler ise zor anlar yaşadı. Özellikle yokuşlarda sıkıntı yaşayan sürücüler, Malatya merkezdeki Emeksiz Selim Keskinkılıç alt geçidinde oldukça zorlandı. - MALATYA
Son Dakika Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı