Son Dakika Haberleri: Kar Erimeye Başladı, Yayla Evlerini Su Bastı

Kar Erimeye Başladı, Yayla Evlerini Su Bastı

1 saat önce

MERSİN'in Anamur ilçesine bağlı Abanoz Yaylası'nda karların erimeye başlamasının ardından bazı evleri su bastı.

Kar Erimeye Başladı, Yayla Evlerini Su Bastı, System.String[]
MERSİN'in Anamur ilçesine bağlı Abanoz Yaylası'nda karların erimeye başlamasının ardından bazı evleri su bastı.

İlçe merkezine 45 kilometre mesafede, Toroslar'ın zirvesinde yer alan ve kar yağışı nedeni ile beyaza bürünen Abanoz Yaylası, kar topu oynayıp keyifli vakit geçirmek isteyenlerin adresi oldu. Tatilciler kilometrelerce uzanan araç kuyruğunun oluştuğu yaylada karın tadını çıkarırken, ortaya çıkan tablo, ev sahipleri için bazı sorunları da beraberinde getirdi. Yaklaşık 2 hafta önce yoğun kar yağışı yüzünden beyaz örtünün altında kalan yayla evleri, bu kez de eriyen kar suları ile doldu.

Evine giremediğini belirten Sait Oktan (63), "Bu sene çok fazla kar yağdı. Kar yağışından dolayı evimin yanına zor gidiyorum. Yayladaki evlerin yüzde 80'i kar altında olduuğu için girelemiyor. Sadece yol kenarındaki evlere giriliyor" dedi.

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:56 Kaynak: DHA

Mersin, Kar, Güncel
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