Kar Erzincan'ı beyaza bürüdü - Son Dakika
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Kar Erzincan'ı beyaza bürüdü

7 saat önce

Erzincan'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Kar Erzincan'ı beyaza bürüdü, System.String[]

Erzincan'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Erzincan'ı beyaz gelinlik içerisinde gören vatandaşlar ise beyaz örtünün mutluluğunu yaşadı.


Erzincan'da uzun bir aradan sonra etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Cadde ve sokakların kar kaplandığı şehir merkezinde sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah iş yerlerine gelen vatandaşlar fırçalarla iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken bazı vatandaşlar ise Erzincan'ı beyaz gelinlik içerisinde görmekten mutluluk yaşadıklarını ifade etti.


"Sürpriz oldu, çok mutlu olduk"


Kar yağışı ile birlikte mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, "Erzincan'a uzun zamandır kar yağmıyordu. Çevre illerin tamamına yağdı ancak Erzincan'a yağmadı. Sabah uyandığımızda her taraf bembeyazdı. Erzincan'ı gelinlikler içerisinde gördük. Çok mutlu olduk. Her taraf bembeyaz çok güzel bir duygu, yağması gerek bir kardı yağmasa kuraklık olacaktı. Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Genelde Doğu Karadeniz Bölgesinden gelen karın tuttuğunu düşünürdük ancak Tunceli, Erzurum bölgesinden gelen kar tuttu" dediler. - ERZİNCAN

Erzincan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:00 Kaynak: İHA
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