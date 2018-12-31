Son Dakika Haberleri: Kar Erzincanlıları Sokağa Döktü

Kar Erzincanlıları Sokağa Döktü

1 saat önce

Kar Erzincanlıları sokağa döktüERZİNCAN - Erzincan'da yağan kar sebebiyle vatandaşlar sokaklara akın etti.

Kar Erzincanlıları sokağa döktü

ERZİNCAN - Erzincan'da yağan kar sebebiyle vatandaşlar sokaklara akın etti.
Erzincan'da kısa zamanda etkili olan kar yağışı sokakları beyaza bürüdü. Yaklaşık 30 dakikada tamamen karla kaplanan yolları açmak için Erzincan Belediyesine bağlı ekipler trafiğin aksamaması amacıyla gün boyunca cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama çalışması yaptı.
Kar yağışını fırsat bilen Erzincanlı vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu. 7'den 70'e her yaştan vatandaş karın tadını doyasıya çıkardı. Vatandaşlar beyaz örtü ile bol bol fotoğraf çektirip kartopu oynadı. Ufak çaplı trafik kazalarında her hangi bir yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kar yağışı gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:25 Kaynak: İHA

Kar, Güncel
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