Kar esareti başladı - Son Dakika

Kar esareti başladı

19.12.2020 11:09

Kar esareti başladı Şırnak'ta ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor Şırnak'ta kar yağışının ardından beyaz esaret başladı, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kar esareti başladı

Şırnak'ta ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta kar yağışının ardından beyaz esaret başladı, karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kapanan yollar ekipler tarafından dozerle açıldı. Kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Beytüşşebap kaymakamlığına bağlı ilçe özel idare ve köylere hizmet götürme birliği ekipleri dozer ve kepçelerle yol açma çalışmalarına devam ediyor. Yüksek rakımlı Yeşilöz köyü ve Tuzluca köyü yolunu açma çalışmaları devam ediyor. 3 bin rakımlı yayla ve köylerde yaşayan vatandaşların yollarını açmak için mücadele veren ekiplerin 2 metreye yakın karın yağdığı bölgelerde yolu açma çalışmaları devam ediyor. Özel idare saha şefi Cihat Akdağ çalışmaların kış boyunca devam edeceğini belirtti. Akdağ, "İlçemize bağlı 30 köy var. Kaymakamımız Hasan Meşeli talimatları doğrultusunda kar nedeniyle kapalı olan köy yollarını ekip arkadaşlarımızla beraber açtık. Şimdi kapalı hiçbir köy yolumuz yok. Bu yıl geçen yıllarda olduğu gibi ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor. Allah'ın izniyle araçlarımızın bakımları yapılmış durumda karla mücadelemiz kış boyunca devam edecektir" dedi.

Kar esareti başladı
Kar esareti başladı
Kar esareti başladı
Kar esareti başladı

Beytüşşebap, Şırnak, Akdağ, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar esareti başladı - Son Dakika


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