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Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı - Son Dakika

Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı

20.01.2022 09:35

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu dün akşam 24 saat ulaşıma kapalı olmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açılmıştı. Bu sabah ise kar yağışı ve don olayının ardından meydana gelen trafik kazaları nedeniyle Gaziantep-Nurdağı yönü yeniden ulaşıma kapandı.

Önceki gün başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan ve dün akşam saatlerinde kontrollü şekilde ulaşımın sağlanmaya başlandığı TAG Otoyolu'nda, gece yarısı etkili olan soğuk hava yer yer don olayına yol açtı.

Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor

NURDAĞI YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

Bölgedeki tırların kayarak karıştığı trafik kazaları nedeniyle, otoyolun Gaziantep-Nurdağı yönü ulaşıma kapandı. Osmaniye'den Gaziantep'e geliş yönünde ise ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.

Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor

"VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLI OLMASINI BEKLİYORUZ"

Dün akşam çalışmaların büyük oranda tamamlandığı belirten Gaziantep Valisi Davut Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız. Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Olumsuz hava şartları TAG Otoyolu'nda ulaşıma engel oluyor
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Trafik Kazaları, TEM Otoyolu, Gaziantep, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı - Son Dakika
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