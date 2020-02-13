Kar esareti sona erdi, yola çıkmalarına izin verildi - Son Dakika

Tokat- Sivas kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir süredir bekletilen ağır tonajlı vasıtaların yolların açılmasının ardından trafiğe çıkmasına izin verildi.



Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Tokat-Sivas karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde araç ulaşımında aksamalar yaşandı.Kent merkezi çıkışında uygulama yapan bölge trafik ekipleri buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların yolda kalarak trafiği kilitlemesine karşı trafiğe çıkmasına izin vermedi. Bazı sürücüler geceyi benzin istasyonun oto parkına çektiklerinde araçlarında geçirdi. Kara yolları ekiplerinin tuzlama ve kar kürüme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verildi. İstanbul'dan tıra yükledikleri otomobilleri Malatya'ya götüren şoför Gültekin Aksakal, geceyi Tokat'ta geçirdiklerini, kara yolları ekiplerinin çalışmalarının ardından yola devam edeceklerini kaydetti. - TOKAT