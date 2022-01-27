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Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham ülkesine gitti - Son Dakika

Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham ülkesine gitti

27.01.2022 19:19
Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham ülkesine gitti

İSTANBUL'da kar yağışı sırasında mahsur kaldığı araçtan jandarma tarafından kurtarılarak, İstanbul Havalimanı Ali Kuşçu Camii'ne götürülen ve geceyi camide geçiren İsrailli Haham İsrael Elbom ülkesine döndü.

İSTANBUL'da kar yağışı sırasında mahsur kaldığı araçtan jandarma tarafından kurtarılarak, İstanbul Havalimanı Ali Kuşçu Camii'ne götürülen ve geceyi camide geçiren İsrailli Haham İsrael Elbom ülkesine döndü. Kar esareti sırasında camide geçirdiği beş saat boyunca yaşadıklarını anlatan Elbom, ilk kez bir camiye girdiğini belirtti. Haham Elbom, "Oradaki insanlar çok iyiydi. İlk kez bir camiye girdim, kendimi orada iyi ve rahat hissetim. Birbirimizi seversek, birbirimize gülümser ve daha iyi davranırsak her şey güzel olacak" diye konuştu.

Yahudiler için helal sertifikası olarak kabul edilen 'Kosher Sertifikasyonu' için denetleyici olarak İstanbul'a gelen 62 yaşındaki İsrailli Haham İsrail Elbom, işlerinin ardından geçen pazartesi günü ülkesine gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na hareket etti. Ancak havalimanı yolunda bastıran kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kalan Elbom, bölgeye ulaşan jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Getirildiği İstanbul Havalimanı'ndaki Ali Kuşçu Camii'nde geceyi geçiren Haham Elbom, yolların açılmasıyla da bir otele yerleştirildi.

'HERKES İÇİN BARIŞ İSTİYORUM'

İsrael Elbom, Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle bu akşam İsrail'e uçtu. Telaviv'e hareketinden önce İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Haham Elbom, camiye sığındığı gece ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Kar yağışı nedeniyle araçta mahsur kaldıklarını ve jandarmanın gelerek kendilerini kurtardığını belirten Elbom, "Bizi kurtararak otele götürdü. Fakat götürdükleri yer otel değildi bir camiydi. Orada uyudum. Beş saat camide kaldım. Sabah ibadet ettim. Herkes çok iyi davrandı bana. Hepimiz için şimdi ve gelecek zamanlar için savaş değil, barış istiyorum. Müslümanlar ve herkes için bunu istiyorum. Dünya böylece daha güzel olacak. Mesih'in biran önce gelmesini istiyorum camideki tek Yahudi bendim. Camide çok iyi hissetim. Oradaki insanlar çok iyiydi. İlk kez bir camiye girdim, iyi ve rahat hissetim orada. Birbirimize seversek ve birbirimize gülümser ve daha iyi davranırsak her şey güzel olacak" dedi.


Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham ülkesine gitti
Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham ülkesine gitti
Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham ülkesine gitti
Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham ülkesine gitti
Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham ülkesine gitti
Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham ülkesine gitti
Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham ülkesine gitti
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İstanbul Havalimanı, İstanbul, Haham, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kar esaretinde geceyi camide geçiren İsrailli haham ülkesine gitti - Son Dakika
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