Kar esaretinin yaşandığı Karlıova'da güneşli hava sevindirdi - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipinin ardından, halk güneşli havanın mutluluğunu yaşadı.

İlçede iki haftadır devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin ardından güneş yüzünü gösterdi, bazı esnaf günler sonra iş yerini açtı. Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar da dışarıda karda oynadı. Karlıovalılar, ev ve iş yerinin önünde karları temizledi.

Yoğun kar yağışından sonra güneşli havayı görenler, hayvanlarını dışarı çıkardı.

Özel idare ve belediye ekipleri de kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.