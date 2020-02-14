Kar esaretinin yaşandığı Karlıova'da güneşli hava sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar esaretinin yaşandığı Karlıova'da güneşli hava sevindirdi - Son Dakika

Kar esaretinin yaşandığı Karlıova'da güneşli hava sevindirdi

6 saat önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipinin ardından, halk güneşli havanın mutluluğunu yaşadı.

Kar esaretinin yaşandığı Karlıova'da güneşli hava sevindirdi, System.String[]

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipinin ardından, halk güneşli havanın mutluluğunu yaşadı.

İlçede iki haftadır devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin ardından güneş yüzünü gösterdi, bazı esnaf günler sonra iş yerini açtı. Güneşli havayı fırsat bilen çocuklar da dışarıda karda oynadı. Karlıovalılar, ev ve iş yerinin önünde karları temizledi.

Yoğun kar yağışından sonra güneşli havayı görenler, hayvanlarını dışarı çıkardı.

Özel idare ve belediye ekipleri de kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karlıova, Güneşli, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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