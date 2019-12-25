Kar etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar etkili oldu - Son Dakika

Kar etkili oldu

6 saat önce

Bitlis merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece boyunca etkili olan rüzgar ve soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Bitlis merkez ile Ahlat ve Tatvan ilçelerinde sabah başlayan kara hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Karın yağmasına sevinen öğrenciler, okul çıkışında kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önlerinde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde oluşan sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kar etkili oldu

Bitlis, Tatvan, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede
Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi Bakan Selçuk'tan duygusal paylaşım! Beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
23:56 Kocaeli'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
23:54 İstanbul'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
23:50 Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü - Son Dakika
23:49 "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
23:47 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
23:31 Halısahada 15 gün içerisinde 2 ölüm! Bu kez Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 00:00:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]