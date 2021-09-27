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Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı - Son Dakika

Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı

27.09.2021 09:20

Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı Ardahan'da havaların soğumasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü.

Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı

ARDAHAN - Ardahan'da havaların soğumasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü. Yaylalarda besicilik yapan vatandaşlar kar yağışı sonrası büyükbaş hayvanlarını köylere indirmek zorunda kaldı.

Ardahan'ın Damal ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Yaylası gece beyaz örtüyle kaplandı. Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı. Yaylacılar bu yıl erken yağan kar nedeniyle köylere dönüş için hazırlıklara başladı.

Yaz aylarında yaylaya çıkan besicilerden Cemal Atan, "Bu yıl kar erken geldi. İnsanlar ve hayvanlar mağdur oldu. Gördüğünüz gibi besiciler hayvanlarını kendi imkanlarıyla köye indirmeye çalışıyor. Çünkü kar yağışı sonrası her yer beyaz örtüyle kaplandı ve hayvanların yiyecek bulma imkanı kalmadı. Yer yer 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle hayvanlar aç kalınca besicilerde çareyi hayvanlarını köye indirmekte buldu. Kar yağışı sonrası biz de aç kaldık, hayvanlarımız da aç kaldı. O yüzden köye iniyoruz." dedi.

Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı
Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı

Ardahan, kar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar etkili oldu: Yaylacıların dönüş hazırlıkları erken başladı - Son Dakika


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