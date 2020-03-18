Kar etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar etkili oluyor - Son Dakika

Kar etkili oluyor

7 saat önce

Bolu ve Düzce'de yoğun kar etkili olmaya başladı.

Bolu ve Düzce'de yoğun kar etkili olmaya başladı.

Bolu'da etkisini artıran kar, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Yağış, kentin yüksek kesimlerinde de etkisini sürdürüyor.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, bugün ve yarın yoğun yağışın devam edeceğini, cuma ve cumartesi günleri ise kentte karın hafif şekilde yağmasının beklendiğini bildirdi.

Yetkililer, hava sıcaklığının ise pazar gününe kadar sıfırın altında olmak üzere 4 ile 1 derece arasında ölçüleceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

Düzce

Düzce'de aniden başlayan kar, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kaynaşlı ilçesinde başlayan yağış, il merkezinde de kısa süreli etkili oldu.

Bahçeşehir semtinde yoğun kar nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentin yüksek kesimlerinde de yoğun kar etkili oldu.

Hava sıcaklığı il merkezinde karla birlikte 1 dereceye kadar düştü.

Kar etkili oluyor

Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:25 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Türkiye genelinde koronavirüs vaka sayısı 191'e yükseldi Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü         
11:25
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı Antalya'daki nöbetçi eczane koronavirüse karşı şeffaf brandayla önlem aldı         
10:46
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor         
09:43
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı         
09:31
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor         
08:58
Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak Dezenfektan, kolonya ve etil alkol ihraç etmek isten firmalar Ticaret Bakanlığı'ndan izin alacak         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 01:38:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]