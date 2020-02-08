Kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla birlikte kentin birçok noktası ve Anadolu Yakası'ndaki Aydos Ormanları beyaza büründü.

Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerini kaplayan karları temizledi.

Kar yağışını sevinçle karşılayan çocuklar ise sabah saatlerinden itibaren karın tadını çıkarmaya başladılar.

Yağış nedeniyle 15 Temmuz Köprüsü'ne bağlanma noktası, TEM ve D-100 karayolu ile bu yollara bağlanan bazı katılım noktalarında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme araçları ise D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde yolların kapanmaması için tedbir amaçlı hazır bekletiliyor.