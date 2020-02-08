Kar etkisini sürdürüyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar etkisini sürdürüyor (2) - Son Dakika

Kar etkisini sürdürüyor (2)

6 saat önce

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla birlikte kentin birçok noktası ve Anadolu Yakası'ndaki Aydos Ormanları beyaza büründü.

Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar araçlarının üzerini kaplayan karları temizledi.

Kar yağışını sevinçle karşılayan çocuklar ise sabah saatlerinden itibaren karın tadını çıkarmaya başladılar.

Yağış nedeniyle 15 Temmuz Köprüsü'ne bağlanma noktası, TEM ve D-100 karayolu ile bu yollara bağlanan bazı katılım noktalarında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı kar küreme araçları ise D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde yolların kapanmaması için tedbir amaçlı hazır bekletiliyor.

Kar etkisini sürdürüyor (2)

Anadolu Yakası, TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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