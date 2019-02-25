Son Dakika Haberleri: Kar Etkisini Yitirdi Marmara'ya Poyraz Hakim

Kar Etkisini Yitirdi Marmara'ya Poyraz Hakim

28 dakika önce

Tekirdağ'da kar yağışı etkisini kaybederken, Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor.

Kar Etkisini Yitirdi Marmara'ya Poyraz Hakim, System.String[]
Tekirdağ'da kar yağışı etkisini kaybederken, Marmara Denizi'nde poyraz etkisini sürdürüyor. Denizdeki fırtına nedeniyle çok sayıda tanker ve şilep Tekirdağ kıyılarında bekliyor.

Tekirdağ'da Cumartesi gününden beri etkili olan kar etkisini yitirirken, Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:19 Kaynak: İHA

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