Son Dakika Haberleri: Kar Festivali Kazalarla Başladı: 25 Yaralı (2)

Kar Festivali Kazalarla Başladı: 25 Yaralı (2)

1 saat önce

YARALI SAYISI 25'E YÜKSELDİRize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kar Festivali'nde ilk gün etkinlikleri sona erdi.

Kar Festivali Kazalarla Başladı: 25 Yaralı (2), System.String[]
YARALI SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kar Festivali'nde ilk gün etkinlikleri sona erdi. Otomobil şambrelleri ve naylonlarla kayak yaparken düşerek yaralananların sayısının 25 olduğu belirtildi.  Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sorumlusu Süleyman Kepenek, kontrolsüz kayarken düşen ve yaralanan 25 kişiyi hastaneye ulaştırdıklarını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:29 Kaynak: DHA

Çamlıhemşin, Kar, Güncel
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