Kar Festivali Kazalarla Başladı: 25 Yaralı (2)
1 saat önce
YARALI SAYISI 25'E YÜKSELDİRize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kar Festivali'nde ilk gün etkinlikleri sona erdi.
YARALI SAYISI 25'E YÜKSELDİ Rize
'nin Çamlıhemşin
ilçesi Ayder Yaylası'nda bu yıl 12'ncisi düzenlenen Kar
Festivali'nde ilk gün etkinlikleri sona erdi. Otomobil şambrelleri ve naylonlarla kayak yaparken düşerek yaralananların sayısının 25 olduğu belirtildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE) sorumlusu Süleyman Kepenek, kontrolsüz kayarken düşen ve yaralanan 25 kişiyi hastaneye ulaştırdıklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:29 Kaynak: DHA
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