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"Kar festivali" yalanıyla 2,7 ton et ürünü toplayıp kaçan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

"Kar festivali" yalanıyla 2,7 ton et ürünü toplayıp kaçan şüpheli tutuklandı

02.02.2022 17:30
"Kar festivali" yalanıyla 2,7 ton et ürünü toplayıp kaçan şüpheli tutuklandı

Antalya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan bir şüpheli, cezaevine gönderildi.

Antalya'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan bir şüpheli, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saklıkent'te kar festivali düzenleneceğini söyleyerek 4 kişiden 2 bin 700 kilogram kırmızı ve beyaz et ürünü alıp ortadan kaybolan kişi hakkında çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli M.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Antalya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kar festivali' yalanıyla 2,7 ton et ürünü toplayıp kaçan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kar festivali" yalanıyla 2,7 ton et ürünü toplayıp kaçan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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