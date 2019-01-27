Son Dakika Haberleri: Kar Festivaline Giderken Tipiye Yakalandılar

Kar Festivaline Giderken Tipiye Yakalandılar

40 dakika önce

ORDU'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar festivaline giden bazı sürücüler, tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Kar Festivaline Giderken Tipiye Yakalandılar, System.String[]
ORDU'da 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar festivaline giden bazı sürücüler, tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. 15 maddi hasarlı kazanın yaşandığı yaylada mahsur kalanlar jandarma ve iş makineleri ile kurtarıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar festivali düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren yaylaya akın eden vatandaşlar karda eğlenerek günün tadını çıkarmaya çalıştı. Çambaşı yayla yolunda çıkan tipi nedeniyle bazı sürücüler de yolda mahsur kaldı. Tipiden yol kapanınca 15 araç maddi hasarlı kaza yaptı. Jandarma ekipleri ve karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla yol tekrar ulaşıma açılırken, yolda da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kayak merkezinde kızaklarla kayarak karın tadını çıkaran vatandaşlar, yayla merkezindeki müzikli etkinlikte de doyasıya eğlendi. Kardan yapılan insan, hayvan ve bitki figürlü heykeller de büyük beğeni topladı. - Ordu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:57 Kaynak: DHA

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