Kar fırtınası böyle geldi - Son Dakika

Bölgede etkili olan kar yağışı beraberinde inanılmaz görüntüleri de getiriyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde denizden gelen kar fırtınası cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. Hopa ilçesinde kaydedilen bu görüntülerde deniz üzerinden gelen Kar Fırtınası şehir merkezine doğru ilerlemesi görülüyor. Hopa ilçesine bağlı Kuledibi Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinden Serkan Yağcı tarafından çekilen görüntüler dün akşam üzeri saat 17: 00 civarlarında çekilirken, görüntülerde deniz üzerinden gelen kar fırtınası şehir merkezine doğru ilerliyor.

(İHA)