Kar fırtınası Kazdağları'nda etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kar fırtınası Kazdağları'nda etkili oluyor - Son Dakika

Kar fırtınası Kazdağları'nda etkili oluyor

7 saat önce

Balıkesi'in Edremit ve Havran ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice İlçesi Kalkım Beldesi yükseklerinde sabah saatlerinde başlayan kar fırtınası ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar fırtınası Kazdağları'nda etkili oluyor, System.String[]

Balıkesi'in Edremit ve Havran ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice İlçesi Kalkım Beldesi yükseklerinde sabah saatlerinde başlayan kar fırtınası ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kazdağları'ndan geçen Balıkesir Edremit, Çanakkale Yenice karayolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlük ile sağlanıyor. Karayolları ve Edremit Belediyesi' ekipleri yollu açık tutmak için yoğun bir çaba sarf ediyor.


Sabah saatlerinde başlayan poyraz fırtınası ile birlikte Kazdağları'nda yoğun kar yağışı başladı. Rüzgarında etkisiyle kar tipiye dönüştü. Edremit Yenice Karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman kapanma noktasına geliyor. Balıkesir ve Çanakkale'den Karayolları kar küreme ve tuzlama araçları ve Edremit Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makinaları bölgede yoğun bir çalışma yapıyor. Aşırı kar yağışı nedeniyle ekipleri karla mücadelede zaman zaman zorlanıyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ilerleyemedikleri için araçlarını terk etmek zorunda kaldı. Yetkililer vatandaşların mecbur kalınmadıktan sonra bu yol kesimini kullanmamalarını, kullanacaklar ise de kar lastiği, zincir ve çekme halatı gibi ekipmanları mutlaka yanlarında bulundurmalarını istediler. - BALIKESİR

Kazdağları, Çanakkale, Edremit, Yenice, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
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