Kar geri dönüyor! İstanbul'da cuma gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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Kar geri dönüyor! İstanbul'da cuma gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

15.03.2022 11:14
Kar geri dönüyor! İstanbul'da cuma gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor

Meteorolojik kaynakların güncel değerlendirmelerine göre, geçtiğimiz günlerde İstanbul'u esir alan soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Türkiye'ye yeni bir soğuk hava dalgasının geldiğini belirten kaynaklar, Marmara'da cuma, cumartesi ve pazar günleri kar yağışının etkili olacağını kaydetti.

Geçtiğimiz hafta İstanbul ve Marmara'yı etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı geri dönüyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kar yağışının geleceği tarihi de vererek uyarılarda bulundu.

Orhan Şen, açıklamasında şunları söyledi:

Ülke geneli parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar, Akdeniz'in içi ve İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli.

"GEÇEN HAFTAKİ SİSTEMDEN BİR KADEME DAHA ZAYIF"

Perşembe akşamından itibaren kuzey bölgeler soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma, cumartesi ve pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Geçen haftaki sistemden bir kademe daha zayıf olacak.

METEOROLOJİDEN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugüne ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun'un iç kesimleri, Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor

ÇIĞ RİSKİ

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden, kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Son Dakika Güncel Kar geri dönüyor! İstanbul'da cuma gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika


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