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Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı - Son Dakika

Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı

18.01.2022 10:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 19 il için kar yağışı ve çığ uyarısı yapıldı. İstanbul'da bugün karla karışık beklenen yağışın yarın etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Öte yandan; ülke genelinde vatandaşlara tipi, buzlanma, don ve çığ gibi olumsuzluklara karşı önlem alınması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava tahminlerine göre bugün (18 Ocak Salı) için 19 ile uyarıda bulunuldu. Bu iller arasında Adıyaman, Bingöl, Bolu, Elazığ, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Tunceli, Karabük, Osmaniye, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce yer aldı. Vatandaşlar kuvvetli rüzgârla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara'nın kuzey ve güneybatı kesimleri, Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Uyarılan iller arasında Bingöl, Tunceli, Van, Şırnak, Artvin, Bitlis, Rize ve Trabzon yer alıyor.

Meteoroloji il il uyardı! İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor

FIRTINA BEKLENİYOR

Yurt genelinde hava sıcaklığının Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'de 1 ila 3 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden, Marmara'nın kuzey ve güneybatı kesimleri, Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyurdu. Prof. Dr. Şen, "Bugün İstanbul'da kuvvetli kuzey batı (Karayel) rüzgar var, akşama hafifler. Hava sıcaklığı yeterince düşük olmadığından sabah yağmur, öğleden sonra sıcaklık 2-3 C düşecek. Karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülebilir. Çarşamba günü İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek." dedi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı 2
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 11
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 11
  • Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -5
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı 2
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kar geri geliyor, İstanbul dahil birçok kentte kar yağışı bekleniyor! Meteoroloji 19 ili uyardı - Son Dakika
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