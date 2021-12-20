Üye Girişi
Kar gezisine çıkan 4 kişi otomobilleri kara saplanınca mahsur kaldı - Son Dakika

Kar gezisine çıkan 4 kişi otomobilleri kara saplanınca mahsur kaldı

20.12.2021 23:31

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar gezisi dönüşü tali yola girip otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar gezisi dönüşü tali yola girip otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 4 kişi belediye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 55 kilometre mesafede bulunan Toros Mahallesi Değirmenbaşı mevkiine kar gezisine giden 4 arkadaş, akşam geri dönüş esnasında otomobilleriyle dağlık alanda yanlışlıkla kar ve buzla kaplı tali yola girdi. Bir süre sonra otomobil kara saplandı. Kendi çabalarıyla kurtulamayacaklarını anlayan 4 arkadaş, 112 ihbar hattı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerine ulaşarak yardım istedi. Yardım çağrısının ardından bölgeye ulaşan belediye ekibi, kara saplanan otomobili halat yardımıyla çekerek kurtardı.

Karda mahsur kalan gençlerden Muhammet Ali Yılmaz, "Normal karayolunda gitmemiz gerekirken tali yola girdik, arabamız kara saplandı. 4-5 saattir burada mahsur kalmıştık. Mersin Büyükşehir'i aradık, 4 kişi mahsur kalmıştık, bize yardım ettiler. Ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi. - MERSİN

Kar gezisine çıkan 4 kişi otomobilleri kara saplanınca mahsur kaldı
Kar gezisine çıkan 4 kişi otomobilleri kara saplanınca mahsur kaldı
Kar gezisine çıkan 4 kişi otomobilleri kara saplanınca mahsur kaldı
Kar gezisine çıkan 4 kişi otomobilleri kara saplanınca mahsur kaldı

Otomobil, Mersin, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kar gezisine çıkan 4 kişi otomobilleri kara saplanınca mahsur kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
23:35 Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket
23:07 Dolardaki ani düşüşün sebebini ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Örtülü bir mevduat faizi
23:00 Burada çalışanların hayvanları sevmesi şart
22:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı
22:40 Canlı yayında Pereira'yı öğrenen Candaş Tolga Işık'tan bomba haber: Anlaşmak üzereler
22:39 Hastanede kız arkadaşını görmesine izin verilmeyen şahıs ortalığı birbirine kattı
22:21 Hastanede korkutan anlar! Saldırgan silahını çıkarttı, kimseye aldırış etmeden kadını vurdu
21:58 Davutoğlu, Erdoğan'ın döviz rezerviyle ilgili, "Yoktum, Cumhurbaşkanıydım" sözleri sonrası çok sert konuştu
21:55 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında düşüş yaşandı
21:40 Pereira'nın ayrılması sonrası göreve Rıdvan Dilmen'in geçeceği konuşuluyor
Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket Vitor Pereira'nın hayata küstürdüğü futbolcudan olay hareket         
23:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 milyar 555 milyon euroluk ihale açıklaması sonrası piyasalarda hareketlilik başladı         
22:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor CHP'den işçi ve memurlar için getirilen vergi muafiyeti teklifine ilk yorum: Büyük bir yanlıştan dönülüyor         
18:27
Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi         
17:37
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü Sahte içkiden ölen 4 çocuk annesi kadının kocası o korkunç anları anlattı: Eşim çığlık çığlığa öldü         
15:59
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 23:40:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kar gezisine çıkan 4 kişi otomobilleri kara saplanınca mahsur kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement