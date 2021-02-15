- Kar gitti, ayazı kaldı - Son Dakika

- Kar gitti, ayazı kaldı

15.02.2021 12:23

- Kar gitti, ayazı kaldı Salı gecesine dikkat: sıcaklık 10 derece daha düşecek Çatılarda dev buz sarkıtları oluştu Edirne, dün yaşanan kar yağışının ardından şehir beyaz örtü ile kaplandı.

- Kar gitti, ayazı kaldı

Salı gecesine dikkat: sıcaklık 10 derece daha düşecek

Çatılarda dev buz sarkıtları oluştu

EDİRNE - Edirne, dün yaşanan kar yağışının ardından şehir beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sona erse de şehri soğuk ve ayaz terk etmiyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte, yollar buz pistine dönerken, bazı binaların çatılarında ise dev buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan, Edirne Valiliği kar yağışı nedeniyle aldığı kararla bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitimi bir gün süreli erteledi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli vatandaşlarında bir gün idari izinli sayılmalarına karar vermişti.

Meteoroloji tahminleri Salı gecesine dikkat çekiyor: -12

Edirne, dün yaşanan kar yağışının ardından beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sona erse de şehri soğuk ve ayaz terk etmiyor. Yollar buz pistine dönerken, bazı binaların çatılarında oluşan dev sarkıtlar ise tehlike oluşturuyor. Meteoroloji tahminleri ise Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan geceye dikkat çekiyor. Hava sıcaklığını 10 derece daha azalmasının öngörüldüğü gecede sıfırın altında 12'lerin görüleceği tahmin ediliyor.

- Kar gitti, ayazı kaldı
- Kar gitti, ayazı kaldı
- Kar gitti, ayazı kaldı
- Kar gitti, ayazı kaldı

Meteoroloji, Edirne, Salı, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Kar gitti, ayazı kaldı - Son Dakika


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