Kar gören Muğlalılar koranayı unuttu - Son Dakika

Kar gören Muğlalılar koranayı unuttu
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası vatandaşlar koronayı unutup sokak ortasında sazlı sözlü kartopu oynadı.
MUĞLA - Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'nin şehir merkezine çok nadir yağan kar lapa lapa yağınca Muğlalılar soluğu evlerinin bulunduğu sokak ve caddelerde aldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde yağan karın keyfini çıkaran Muğlalılardan bazıları caddelerde müzik eşliğinde kar keyfi yaşandı. Koronavirüsü unutan vatandaşlar caddeyi boydan boya kartopu alanına çevirirken, araçtan yapılan müzik yayınına eşlik ederken, diğer tarafından kartopu oynadılar.
Müzik eşliğinde oynayan vatandaşlardan çoğunda maske bulunurken, bazı vatandaşlar maske takmayı unuttu.
Kaynak: İHA
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