Kar gören Muğlalılar Yılanlı dağına çıktı - Son Dakika

Kar gören Muğlalılar Yılanlı dağına çıktı

27.01.2021 20:54

Kar gören Muğlalılar Yılanlı dağına çıktı Muğla'nın Menteşe, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası vatandaşlar araçları ile karg örmek için dağlara akın etti.

Kar gören Muğlalılar Yılanlı dağına çıktı

Muğla'nın Menteşe, Kavaklıdere ve Seydikemer ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası vatandaşlar araçları ile karg örmek için dağlara akın etti.

MUĞLA - Ocak ayının ortalarına kadar kurak bir sezon geçiren Muğla'da önce yağmur ardından yüksek kesimlere kar yağışı devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe, Kavaklıdere, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde şehir merkezi ve yüksek kesimlerde bugün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ara ara devam ediyor. Menteşe şehir merkezinde saat 20.00 gibi başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor

Yılanlı dağında akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası vatandaşlar araçları ile kar görmek için Yılanlı dağına akın etti. Yılanlı-Göktepe yolu üzerinde araçlarını park eden vatandaşlar kartopu oynadı.

Kar yağışı sonrası Muğla büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri yollarda kar küreme çalışmalarına başladı. Ekipler Yılanlı Göktepe yolu üzerinde kar tutan yıllarda sürekli olarak kar küreme çalışması yaparken, ekiplerin kar yağışının devam etmesi durumunda yolların kapanmaması için sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdüreceği açıklandı.

Kavaklıdere ilçesinde ise şehir merkezinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Kar gören Muğlalılar Yılanlı dağına çıktı
Kar gören Muğlalılar Yılanlı dağına çıktı
Kar gören Muğlalılar Yılanlı dağına çıktı
Kar gören Muğlalılar Yılanlı dağına çıktı

Seydikemer, Muğla, Ocak, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kar gören Muğlalılar Yılanlı dağına çıktı - Son Dakika


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