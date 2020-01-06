Kar görmek için yaylaya çıktılar - Son Dakika
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Kar görmek için yaylaya çıktılar

6 saat önce

Hatay'ın yüksek kesimlerine düşen karın keyfini çıkarmak isteyenler Üçkoz Yaylası'na akın ettiler.

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Hatay'ın yüksek kesimlerine düşen karın keyfini çıkarmak isteyenler Üçkoz Yaylası'na akın ettiler.


Hatay'da kar hasreti yaşayan vatandaşlar, Dörtyol ilçesine bağlı Üçkoz Yaylası'nın zirvesine düşen karın keyfini çıkardı. Çoluk çocuk yüzlerce kişi yaylaya akın ederek bir yandan kardan adam yapıp kartopu oynadı bir yandan da piknik yapıp doyasıya eğlendi.


Kar görünce büyük mutluluk yaşadığını belirten vatandaşlardan İbrahim Kazan, "Oldukça ılıman bir şehirde yaşadığımız için kara hasret yaşıyoruz. Zirveye kar düştüğünü duyunca hemen çocukları alıp kar yağan bölgeye geldik. Çocuklarla birlikte biz de karın keyfini çıkarıyoruz. Hataylılar olarak kara hasret yaşıyoruz" dedi.


Şehrin değişik ilçelerinden karlı havanın keyfini çıkarabilmek için zirveye çıkan vatandaşlar, soğuğa rağmen hava kararıncaya kadar zirveden inmedi. - HATAY

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
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