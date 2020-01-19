Kar görmeye giden tatilciler, dönüş yolunda karda mahsur kaldı - Son Dakika
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Kar görmeye giden tatilciler, dönüş yolunda karda mahsur kaldı

6 saat önce

OSMANİYE'de kar görmek için Zorkun Yaylası'na giden tatilciler, dönüş yolunda kar sürprizi ile karşılaştı.

Kar görmeye giden tatilciler, dönüş yolunda karda mahsur kaldı, System.String[]

OSMANİYE'de kar görmek için Zorkun Yaylası'na giden tatilciler, dönüş yolunda kar sürprizi ile karşılaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kalan yaklaşık 200 kişi, bir greyder ve 5 personelden oluşan ekip tarafından kurtarıldı.

Hafta sonu kar görmek için Zorkun Yaylası'na giden tatilciler, dönüş yolunda Olukbaşı mevkiinde ani bastıran kar yağışı sebebiyle yolun kapanması üçzerine araçlarıyla mahsur kaldı. Kar ve soğuk sebebiyle kayganlaşan yolda ufak çaplı trafik kazalarının olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, İl Özel İdare ve belediye ekipleri sevk edildi. Bir greyder ve beş personelden oluşan ekipler, kapanan yolu açıp, mahsur yaklaşık 200 kişiyi kurtardı.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZA ULAŞTIK'

Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, ekiplerin tüm vatandaşlara ulaştığını, mahsur kalan kimsenin olmadığı söyledi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Gizlice, "Bugün akşam saatlerinde Zorkun Yaylası Mitisin Yolu üzerinde aşırı kar yağışı nedeniyle yaşanan yol kapanma ve vatandaşlarımızın mahsur kalması ile ilgili yaşanan olayla ilgili, iş makineleri, AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri gereken çalışmayı yaparak, yolu hizmete açtılar ve vatandaşlarımızı çok şükür kazasız belasız mahsur kalmadan kurtarıldıklar" dedi.


Osmaniye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:08 Kaynak: DHA
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Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı
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