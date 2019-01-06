Son Dakika Haberleri: Kar Görmeye Giden Vatandaşlar Araçlarıyla Mahsur Kaldı

Kar Görmeye Giden Vatandaşlar Araçlarıyla Mahsur Kaldı

12 dakika önce

Osmaniye'de merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden ve dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 100'e yakın araç ve içerisindeki yolcular AFAD ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Kar Görmeye Giden Vatandaşlar Araçlarıyla Mahsur Kaldı, System.String[]
Osmaniye'de merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden ve dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 100'e yakın araç ve içerisindeki yolcular AFAD ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Şehir merkezine kar yağmayan Osmaniye'de merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden vatandaşlar araçları ile birlikte karda mahsur kaldı. Zorkun Yaylası dönüşünde Olukbaşı mevkisinde aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışının yolları kapatması üzerine vatandaşlar araçları ile birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresine ait iş makineleri, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapanan yollar iş makineleri ile açılırken, jandarma ekipleri ise yaylalık bölgelere çıkmak isteyen, araçlarında kar lastiği ve zinciri olmayan vatandaşları geri dönmeleri konusunda uyardı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kar nedeniyle kapanan yol tekrardan açıldı. Araçları ile mahsur kalan vatandaşlar ise sağ salim Osmaniye merkeze dönüş yaptılar. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

AFAD, Osmaniye, Kar, 3. Sayfa
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