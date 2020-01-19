Kar görmeye giden vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı - Son Dakika
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Kar görmeye giden vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı

14 dakika önce

Osmaniye merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden vatandaşlar araçları ile birlikte karda mahsur kaldı.

Kar görmeye giden vatandaşlar araçlarıyla mahsur kaldı, System.String[]

Osmaniye merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden vatandaşlar araçları ile birlikte karda mahsur kaldı.

Şehir merkezine kar yağmayan Osmaniye'de merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden vatandaşlar araçları ile birlikte karda mahsur kaldı. Zorkun Yaylası dönüşünde Olukbaşı mevkisinde aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışının yolları kapatması üzerine vatandaşlar araçları ile birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresine ait iş makineleri, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapanan yolları açmak için iş makineleri çalışma başlattı. Bölgede mahsur kalan 100'e yakın araç olduğu bildirildi.

(Selçuk Şavran/İHA)

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:15 Kaynak: İHA
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