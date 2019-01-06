Kar Görmeye Giden Vatandaşlar Zorkun Yaylası'nda Mahsur Kaldı

Kar görmeye giden vatandaşlar Zorkun Yaylası'nda mahsur kaldı Zorkun Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçları AFAD ekipleri kurtardıOSMANİYE - Osmaniye'de merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden ve dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 100'e...

Kar görmeye giden vatandaşlar Zorkun Yaylası'nda mahsur kaldı

Zorkun Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçları AFAD ekipleri kurtardı



OSMANİYE - Osmaniye'de merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden ve dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 100'e yakın araç ve içerisindeki yolcular AFAD ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Şehir merkezine kar yağmayan Osmaniye'de merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden vatandaşlar araçları ile birlikte karda mahsur kaldı. Zorkun Yaylası dönüşünde Olukbaşı mevkisinde aniden bastıran tipi ve yoğun kar yağışının yolları kapatması üzerine vatandaşlar araçları ile birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresine ait iş makineleri, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapanan yollar iş makineleri ile açılırken, jandarma ekipleri ise yaylalık bölgelere çıkmak isteyen, araçlarında kar lastiği ve zinciri olmayan vatandaşları geri dönmeleri konusunda uyardı.

Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kar nedeniyle kapanan yol tekrardan açıldı. Araçları ile mahsur kalan vatandaşlar ise sağ salim Osmaniye merkeze dönüş yaptılar.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kardan Adamla Seyahat Eden Vatandaşı Görenler Telefona Sarıldı

Uyuşturucu Kullanıp Ormana Kaçan Genci AFAD Ekipleri Buldu!

İtfaiye Kara Saplandı, Yangına Köylüler Müdahale Etti

AK Parti Belediye Başkan Adayı Özatak, Beyin Kanaması Sonucu Hayatını Kaybetti