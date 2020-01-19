Kar görmeye gidip mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kar görmeye gidip mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika

Kar görmeye gidip mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

6 saat önce

Osmaniye'de merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden ve dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 100'e yakın araç ve içerisindeki yolcular AFAD, Jandarma ve İl Özel idaresine bağlı ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Osmaniye'de merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden ve dönüş yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 100'e yakın araç ve içerisindeki yolcular AFAD, Jandarma ve İl Özel idaresine bağlı ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Şehir merkezine kar yağmayan Osmaniye'de merkeze bağlı Zorkun Yaylası'na kar görmek için giden vatandaşlar, yayla dönüşünde Olukbaşı mevkisinde aniden bastıran tipi nedeniyle araçları ile birlikte mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresine ait iş makineleri, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kar ve tipi yüzünden kapanan yollar iş makineleri ile açılırken, jandarma ekipleri ise yaylalık bölgelere çıkmak isteyen, araçlarında kar lastiği ve zinciri olmayan vatandaşları geri dönmeleri konusunda uyardı. Ekiplerin 4 saat süren çalışması sonrası yolun tekrar açılmasıyla mahsur kalan vatandaşlar güvenle şehir merkezine döndü.

(Selçuk Şavran/İHA)

Kar görmeye gidip mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Jandarma, Osmaniye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklamalar geldi
Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 06:22:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kar görmeye gidip mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]