Son Dakika Haberleri: Kar Gümüşhane'yi Terk Etmiyor

Kar Gümüşhane'yi Terk Etmiyor

54 dakika önce

İlkbahar mevsiminin ilk günlerinde Gümüşhane yine beyaza büründü.

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İlkbahar mevsiminin ilk günlerinde Gümüşhane yine beyaza büründü.

Son yılların en çetin kış mevsiminin ardından dün gün boyu güneşli havanın tadını çıkaran ve 14 dereceye ulaşan hava sıcaklığında zaman zaman bunalan Gümüşhaneliler sabah kalktıklarında beyaz sürprizle karşılaştı.

Akşam geç saatlerinde yağmur yağışı olarak başlayan ve son 24 saatte metrekareye 12,2 kilogram yağışın düşmesinin ardından sabaha karşı başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.

Toplam kar kalınlığının 3 santimetre olarak gerçekleştiği yağışla birlikte gece en düşük sıcaklık sıfır derece olarak kayıtlara geçti.

Bahar mevsiminin ilk günlerde bazı ağaçların çiçek açtığı Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle oluşan beyaz örtü havanın ısınmasının ardından kısa sürede eridi.

Sosyal medyada çok sayıda kişi karlı fotoğrafları paylaşırken kentin yüksek kesimlerinde yağışla birlikte kar kalınlığın 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:05 Kaynak: İHA

Sabah, Gümüşhane, Güncel
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